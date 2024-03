Parashikimi i motit për sot dhe ditët në vijim

Java e tretë e marsit do të mbushë me mot të butë, me temperatura që ndodh deri në 16C e 17C ditën e hënë, ndërsa nga dita e një fryme erëra jugperëndimore e perëndimore me hove deri në 13m/ ditën e premte.

Njoftimi i plotë:

Të martën temperaturash e shi. Nga e mërkura më shumë diell. Temperaturat në rritje.

17.03.2024 – Java e tretë e marsit do të mbushë mot të butë, me temperatura që deri në 16C e 17C ditën e hënë. Natën me kalimin në ditën e martë, një sistem frontal sjell të reshura shiu, ku pritet të depërtojnë edhe masa më të ftohta ajrore që zbresin temperaturat maksimale në 9C e 10C. Të reshurat pushojnë gjatë ditës, në mbrëmje priten edhe kthjellime.

E mërkura në mëngjes do të jetë më e ftohtë, me minimale që mund të zbresin në -2C e -3C. Do të ketë më shumë intervale me diell edhe temperaturat e ditëve të ditës së sotme shënojnë fillimin deri në 15C e 16C.