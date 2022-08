Parashikimi i motit për sot Sot pritet të mbajë mot i ndryshueshëm, parashihen edhe kushte për reshje shiu. Sipas Institutit Hidrometeorologjik, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-18 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-30 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare kryesisht nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-8 m/s.