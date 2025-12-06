Parashikimi i motit për sot

06/12/2025 08:03

Sot pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa në disa zona mund të ketë edhe riga të lehta shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 6 deri në 9 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 6 m/s.

Kushtet e motit mbeten të përshtatshme për zhvillim të aktiviteteve të zakonshme, megjithatë rekomandohet mbajtja e veshjeve të ngrohta për shkak të temperaturave të ulëta./lajmi.net/

December 6, 2025

Lajme të fundit

