Parashikimi i motit për sot
Lajme
Sot pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, ndërsa në disa zona mund të ketë edhe riga të lehta shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 6 deri në 9 gradë Celsius, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë nga veriperëndimi me shpejtësi prej 1 deri në 6 m/s.
Kushtet e motit mbeten të përshtatshme për zhvillim të aktiviteteve të zakonshme, megjithatë rekomandohet mbajtja e veshjeve të ngrohta për shkak të temperaturave të ulëta./lajmi.net/