Parashikimi i motit për sot Në Kosovë sot do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet tre deri pesë gradë Celsius, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ndërkaq maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet pesëmbëdhjetë deri nëntëmbëdhjetë gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i verilindjes.