Parashikimi i motit për sot Në Kosovë të premten parashihet mot i vranët dhe me intervale me diell, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 3 gradë Celcius ndërkaq, maksimalet e ditës parashihet të lëvizin në mes të 13 dhe 18 gradë Celcius. Nga drejtimi i juglindjes do të fryjë erë e lehtë…