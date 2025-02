​Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se moti do të jetë kryesisht me diell ditën e sotme, kurse vranësira parashihen ne relievin malor. “Temperaturat minimale priten të lëvizin ndërmjet -6°C deri -3°C, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 2°C deri në 5°C. Do të fryjë erë nga veriu me shpejtësi 1-4m/s”, thuhet në…