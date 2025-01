​Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka parashikuar mot kryesisht të vranët me periudha të shkurtra me diell gjatë ditës. Sipas njoftimit në mëngjes do të ketë ngrica dhe kushte për mjegull. “Temperaturat minimale do të variojnë nga -8°C deri në -4°C, ndërsa maksimalet nga -1°C deri në 4°C. Era do të jetë e lehtë nga verilindja,…