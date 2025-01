​Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të hënën do të mbaj mot kryesisht me diell dhe vranësira të pakta. Në mëngjes sipas IHK-së do të ketë ngrica dhe kushte për mjegull. “Temperaturat minimale ndërmjet -6 deri -3°C, ndërsa maksimale 3-7°C. Do të fryjë erë e lehtë nga juglindja”, thuhet në njoftim.