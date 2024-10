Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të premten parashihet mot me diell dhe vranësira të shpërndara. IHMK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3-5-gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 14-18gradë Celsius. ”Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit me shpejtësi 1-4 m/s”/Lajmi.net/