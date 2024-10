​Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për të mërkurën ka parashikuar mot me diell dhe vranësira të pjesshme, kryesisht rreth relievit malor. Temperaturat minimale sipas Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës do të lëvizin ndërmjet 1-4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 19-22 gradë Celsius. “Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes me shpejtësi…