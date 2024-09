Parashikimi i motit për sot Sot në vendin tonë pritet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me riga shiu të intensitetit mesatar deri të lartë. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7-9 gradë celsius, ndërsa ato maksimale 11-15 gradë celsius. Do të fryjë erë nga veriperëndimi me shpejtësi 1-7 metër për sekondë. “Sasitë…