Parashikimi i motit për sot Për të shtunën parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell gjatë ditës, ndërsa në orët e mëngjesit pritet të ketë reshje lokale shiu, bore, shqotë apo edhe shi që ngrihet. Era do të fryjë kryesisht nga veriperëndimi, e cila kohë pas kohe pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi prej 15-60…