Parashikimi i motit për sot Gjatë ditës së sotme në vendin tonë do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0-3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 13-16 gradë Celsius. Gjatë orëve të vona pritet të ketë reshje shiu të cilat më të theksuara priten të jenë…