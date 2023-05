Parashikimi i motit për sot Për ditën e sotme parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell. Vranësirat vende –vende parashihen të sjellin riga të izoluar shiu. Temperaturat e mesditës do të shënojnë ulje për 4-6 gradë , krahasuar me të ditës së hënë. Gjatë kësaj periudhe të parashikimit do të fryjë erë e lehtë dhe mesatare nga…