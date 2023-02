Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë ditës së hënë (27/02/2023) do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me reshje shiu. Ndërsa, në viset malore pritet të ketë shi me borë. Sipas IHK-së, gjatë pesë ditëve të ardhshme do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe jostabil. “Gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit…