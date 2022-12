Parashikimi i motit për sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të dielën do të mbajë mot kryesisht i vranët, por nuk parashihen reshje. Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 0 deri në 2 gradë Celsius, transmeton lajmi.net. Temperaturat maksimale gjatë ditës do të lëvizin prej 3 deri në 5 gradë Celsius.