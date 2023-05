Parashikimi i motit për pesë ditët e ardhshme Në Kosovë në pesë ditët e ardhshme pritet të mbajë mot i ngjashëm me të kësaj jave. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, Deri më 2 qershor nuk parashihen ndryshime rrënjësore sa i përket parametrave meteorologjik. “Mot kryesisht i vranët dhe me intervale të gjata me diell. Reshje shiu dhe shkarkime rrufesh do të përsëriten pothuajse…