Parashikimi i motit për nesër Për të shtunën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira. Në zona të caktuara pritet të ketë edhe reshje afatshkurtra shiu. Ka mundësi të ketë ndonjë vetëtimë dhe bubullimë. Era do të fryjë kryesisht nga kuadrati i veriut me shpejtësi prej 9-30 km/h. Temperaturat minimale do të luhaten prej 2 deri në 7°C, ndërsa…