Parashikimi i motit për nesër

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se gjatë ditës së nesërme do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesëshme.

IHMK, shton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, shkruan lajmi.net

Ndersa ato maksimale ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 21-25 gradë Celsius.

“Moti nesër, 10.07.2022. Do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 21-25 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriperëndimit. Reshjet e fundit që ranë, kanë ndikua pozitivisht, si në cilësinë e ajrit, po ashtu, kanë përmirësuar dukshëm, kushtet biometeorologjike dhe agrometeorologjike”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/