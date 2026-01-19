Parashikimi i motit për nesër

Lajme

19/01/2026 23:02

Të martën parashikohet të mbajë mot me diell dhe me acar të fortë në orët e mëngjesit. Në mbrëmje shtim gradual i vranësirave.

Era do të fryjë nga juglindja, e cila herë pas here pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi prej 15-46 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -9 deri në -5°C, ndërsa ato maksimale prej 3 deri në 5°C.

