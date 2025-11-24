Parashikimi i motit për nesër

Nesër parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të sillen nga 0 e 2 gradë celsius, kurse temperaturat maksimale do të sillen nga 8-11 gradë celsius. Derisa, era do të fryjë nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s.

24/11/2025 23:35

