Parashikimi i motit për nesër
Nesër parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të sillen nga 0 e 2 gradë celsius, kurse temperaturat maksimale do të sillen nga 8-11 gradë celsius. Derisa, era do të fryjë nga jugperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s.
Lajme
