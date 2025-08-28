Parashikimi i motit për nesër
Të premten, vendi do të mbizotërohet nga mot kryesisht me diell dhe i ngrohtë në të gjitha rajonet. Sipas të dhënave zyrtare, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 28 deri 36 gradë Celsius, varësisht nga rajoni, transmeton lajmi.net Era do të fryjë…
Lajme
Të premten, vendi do të mbizotërohet nga mot kryesisht me diell dhe i ngrohtë në të gjitha rajonet.
Sipas të dhënave zyrtare, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 13 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë deri në 28 deri 36 gradë Celsius, varësisht nga rajoni, transmeton lajmi.net
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga drejtimi i jugperëndimit, duke sjellë freski të lehtë gjatë pasdites.
Kjo situatë meteorologjike është e favorshme për aktivitete të jashtme, por qytetarëve u rekomandohet kujdes ndaj rrezeve të diellit gjatë orëve të mesditës./lajmi.net/