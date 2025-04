Parashikimi i motit për nesër

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për motin që do të mbizotërojë këtë vikend në Kosovë.

E diel: Do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe me reshje. Në viset e larta parashihen reshje bore, ndërsa në viset e ulëta pos rigave te shiut , në shumë zona parashihen edhe reshje bore që do të krijojnë edhe shtrea të përkohshme.

Temperaturat minimale pritet të jenë nga -1°C deri 1°C, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin nga 1°C deri në 4°C. Era do të fryjë nga veriperendimi me shpejtësi 1-9m/s.