Parashikimi i motit për nesër Për të premten parashikohet të mbajë mot me vranësira të ulëta dhe mundësi për mjegull në orët e mëngjesit, ndërsa dita do të vijojë me diell dhe vranësira të pakta. Nuk përjashtohet mundësia për ndonjë reshje të izoluar. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi prej 10-27 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin…