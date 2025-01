Parashikimi i motit për nesër Për të premten parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurta me diell, ku pritet të kemi depërtimin e një fronti të ftohtë, kryesisht orëve të pasdites, duke sjellur reshje lokale shiu, të cilat në zona të caktuara mund të jenë në formë të rrebesheve. Era do të fryjë drejtimesh të…