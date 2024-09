Parashikimi i motit për nesër Për të martën parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell, ku pritet kryesisht gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes, të ketë reshje lokale shiu, të cilat në zona të caktuara mund të jenë në formë të rrebesheve afatshkurtër, të shoqëruara me ndonjë shkarkesë rrufeje. Era do fryjë kryesisht nga kuadrati i juglindjes…