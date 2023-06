Parashikimi i motit për këtë të diel

Sot në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell, por edhe me veanësira të shpërndara.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-23 gradë Celsius

Postimi i plotë:

Parashikimi i Motit për vikend!

Të shtunen parashihet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat gjatë ditës parashihen të sjellin reshje shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 16-19 gradë Celsius.

Të dielen do të mbajë mot kryesisht me diell, por edhe me vranësira të shpërndara të cilat më të fokusuara do të jenë për gjatë relievit malor. Në fushat termike parashihet të kemi rritje për 3-6 gradë Celsius. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 11-13 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 20-23 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja e lehtë deri mesatare.

Pas këtyre reshjeve të intensitetit të mesem deri të lartë, ku shkaktuan vështirësi në shum pjesë të Kosovës dhe dëme në fushën e bujqësisë, java e atrdhsme parashihet me kushte tipike verore., pasi që merkuri në termometër parashihet të arrijë vlerat e 30-31 gradë Celsius dhe reshjet do të ndërpriten perkohesishtë.