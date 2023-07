Parashikimi i motit për javën që po hyjmë Vala e nxehtësisë vazhdon edhe përgjatë javës, temperatura deri në 38C në fundjavë, parashikon “Prishtina Weather”. 16.07.2023 – Valë e nxehtësisë që përfshiu vendin gjatë kësaj jave, parashihet të vazhdojë edhe gjatë javës vijuese. Do të mbajë mot shumë i nxehtë, me intervale më të gjata me diell. Herë pas here do të ketë edhe…