Parashikimi i motit për javën e ardhshme, priten reshje shiu e bore Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHMK) parashikon që gjatë javës së ardhshme do të mbajë mot me shi dhe me borë. Të hënën, sipas IHMK-së, në viset e ulëta do të ketë reshje shiu dhe vranësira, ndërsa në viset e larta reshje bore.Reshjet parashihen ta përfshijnë gjithë territorin e vendit. Ndërsa, gjatë së martës, parashihen reshje…