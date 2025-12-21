Parashikimi i motit për javën e ardhshme
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme do të karakterizohet me kushte të ndryshueshme meteorologjike.
Pritet të ketë vranësira interval të shkurta me diell, sipas Institutit.
IHMK ka njoftuar se nga se nga e mërkura priten riga shiu në viset e ulëta, ndërsa në viset e larta mbi 1600 metra mbi nivel deti, parashihen fjolla bore.
Njoftimi i plotë:
E hënë
Temperaturat minimale: -2 deri 0°C
Temperaturat maksimale: 5-7°C
Era: Kryesisht nga jugperendimi me shpejtësi 1-4m/s.
E martë
Mot kryesisht i vranë.
Temperaturat minimale: – 2 deri 0C
Temperaturat maksimale: 5-8°C
Era: nga juglindja me shpejtësi 1-4m/s.
E mërkurë
Moti i vranët dhe me riga shiu.
Temperaturat minimale: -1 deri 1°C
Temperaturat maksimale: 5-7°C
Era: kryesisht nga juglindjes me shpejtësi 1-4m/s.
E enjte
Mot i vranët dhe me riga shiu.
Temperaturat minimale: -2 deri 0°C
Temperaturat maksimale: 2-4°C
Era: nga veriperendimit, 1-4 m/s.
E premte
Mot i vranët dhe me intervale me diell.
Temperaturat mnimale: -2 deri 0°C
Temperaturat maksimale: 2-4°C
Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi i veriperendimit.