Parashikimi i motit për javën e ardhshme Prishtina Weather ka njoftuar se javën e ardhshme temperaturat do të rriten dhe se do të ketë reshje shiu. Ndërsa, në fundjavë priten edhe reshje shiu. “Nga mesi i javës një shtjellë ciklonike kalon përgjatë pjesëve veriore të rajonit, që do të sjell kushte për të reshura shiu ditën e enjtë, ndërkohë me shtrirjen e…