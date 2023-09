Parashikimi i motit për javën e ardhshme Java e ardhshme fillon me mot kryesisht me diell dhe relativisht të nxehtë. Kushte pothuaj të ngjashme meteorologjike do të vazhdojnë deri të mërkurën. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 7-10 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-30 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i…