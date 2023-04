​Parashikimi i motit për fundjavë Dita e shtunë parashihet me mot me diell dhe vranësira të çrregullta. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do ë lëvizin rreth zeros, ndërsa maksimalet e ditës do të shënojnë rritje të lehta. Në viset e larta minimalet do të ulen rreth -3 gradë celsius. Të dielën parashihet mot me diell dhe vranësira të…