Parashikimi i motit për dy ditë: Të enjten priten reshje dinamike shiu Instituti Hidrometeorologjik ka bërë të ditur se përgjatë dy ditëve në vijim do të ketë reshje shiu. Sipas komunikatës së IHMK-së, të mërkurën pritet të jetë mot me diell, derisa pasdite pritet reshje shiu. Ndërkaq, siç njofton më tej IHMK, të enjten do të mbizotërojnë reshjet e dendura të shiut dhe temperatura minimale pritet të…