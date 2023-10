Parashikimi i motit për ditët në vijim Të shtunën do të mbajë mot me vranësira të shpërndara dhe me intervale kohore me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8-11 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 18-22 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-8m/s. Të dielën parashihet të mbajë mot kryesisht me diell.…