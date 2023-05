Parashikimi i motit për ditët e fundit të majit Rrëbeshet e shiut dhe bubullimat janë më të pritshmet, ndërsa dielli i zbehur nuk do të mungojë në intervale të shkurta kohore. 28.05 – Paradite intervale me diell, në ultësira kushte edhe për mjegull. Pasdite priten zhvillime të rrebesheve me bubullima. 29.05 – Vransira të ndryshueshme. Orëve të pasdites rrebeshe shiu me bubullima. 30.05 –…