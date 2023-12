Parashikimi i motit për ditët e fundit të këtij viti Prishtina Weather ka njoftuar se javën e fundit të vitit do të ketë mot stabil, kryesisht me diell e ultësirave mjegull apo vransira të ulëta. 25.12 – Kryesisht me diell dhe butë. Në mëngjes ultësirave mundësi për mjegull. 26.12 – Në mëngjes ultësirave mjegull. Ditën kryesisht me diell e butë. 27.12 – Kryesisht me diell. …