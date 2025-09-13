Parashikimi i motit për ditën e sotme: Me diell, maksimalja arrin deri në 31°C

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10-28 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 12 deri në 15°C, ndërsa ato maksimale prej 28 deri në 31°C.

13/09/2025 08:03

Sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 10-28 km/h.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 12 deri në 15°C, ndërsa ato maksimale prej 28 deri në 31°C.

