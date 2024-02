Parashikimi i motit për ditën e sotme Për të hënën parashikohet të mbajë mot me vranësira dhe intervale me diell, ku lokalisht pritet të ketë reshje shiu, sidomos në orët e mëngjesit. Reshjet në momente dhe zona të caktuara do të jenë në formë të rrebesheve. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 4 deri në 6°C, ndërsa ato maksimale prej 11 deri…