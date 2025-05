Parashikimi i motit për ditën e premte Nesër pritet të jetë mot i vranët dhe vende-vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 4-6gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga veriperendimi me shpejtesi 1-5m/s.