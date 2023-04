Parashikimi i motit për ditën e nesërme Për ditën e nesërme është parashikuar mot i vranët dhe me shi. Gjatë ditës do të ketë kushte për shkarkime rrufesh. Në fushat termike nuk parashihen ndryshime të mëdha. Reshjet do të jenë të intensitetit mesatar deri të lartë , më shumë në rrafshin e Dukagjinit. Gjatë gjithë javës do të fryjë erë nga drejtimi…