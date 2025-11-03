Parashikimi i motit për ditën e nesërme
Të martën pritet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu. Ndërkaq, temperaturat minimale pritet të lëvizin mes 4-7C, kurse ato maksimale nga 10-13°C Ndërkaq, era pritet të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s.
Lajme
Të martën pritet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.
Ndërkaq, temperaturat minimale pritet të lëvizin mes 4-7C, kurse ato maksimale nga 10-13°C
Ndërkaq, era pritet të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s.