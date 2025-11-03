Parashikimi i motit për ditën e nesërme

Të martën pritet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu. Ndërkaq, temperaturat minimale pritet të lëvizin mes 4-7C, kurse ato maksimale nga 10-13°C Ndërkaq, era pritet të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s.

Lajme

03/11/2025 23:32

Të martën pritet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vranësirat vende-vende parashihen të sjellin riga shiu.

Ndërkaq, temperaturat minimale pritet të lëvizin mes 4-7C, kurse ato maksimale nga 10-13°C

Ndërkaq, era pritet të fryjë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1-5m/s.

Artikuj të ngjashëm

November 3, 2025

Çeku akuzon Ramën se tentoi të mashtrojë një investitor – ky...

November 3, 2025

Hoxha për rrëmbimin në Leposaviq: Serbia po përgatit skenarë të rinj...

November 3, 2025

Lladrovci: Nëse Presidentja vendos nesër për zgjedhje, hyj menjëherë – kam...

Lajme të fundit

Pas gjashtë muajsh pauzë, Dafina Zeqiri rikthehet me...

Slot: Ndeshja me Real Madridin është test i madh për ne

Çeku akuzon Ramën se tentoi të mashtrojë një...

Hoxha për rrëmbimin në Leposaviq: Serbia po përgatit...