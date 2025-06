Parashikimi i motit për ditën e nesërme Nesër pritet të mbajë mot me diell dhe pjesërisht vranët. Sipas Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 8-11gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-30 gradë Celsius. Ndërkaq, do të fryjë erë nga jugperëndimi me shpejtësi 1-4m/s.