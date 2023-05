Parashikimi i motit për ditën e nesërme Për ditën e nesërme parashikohet të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell. Vranësirat gjatë ditës parashihen të sjellin reshje shiu, ndërsa në disa zona të kufizuara parashihen mundësitë për shkarkime rrufesh. Temperaturat pritet të lëvizin nga 8 deri në 20 gradë Celsius. Gjatë kësaj periudhe të parashikimit do të fryjë erë e…