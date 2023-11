Parashikimi i motit për ditën e diel Intervale me diell do të ketë ditën e diel, derisa orëve të pasdites të reshurat shtrihen nga pjesët perëndimore të vendit, e më vonë edhe në pjesë tjera. Intervale më të gjata me diell parashihen në ditët e para të javës vijuese, derisa të mërkurën sërish rikthehen të reshurat e shiut. Temperaturat maksimale shënojnë rritje…