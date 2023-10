Parashikimi i motit për ditën e diel Sikurse ditët e fundit, moti i nxehtë vazhdon të mbretëroj në të gjithë vendin. Madje me temepartura me të larta. Të dielen gjatë ditës do të ketë intervale më të gjata me diell. Temperaturat mbesin të larta në fundjavë, deri në 24C e 25C.