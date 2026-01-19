Parashikimi i motit – ngrica dhe temperatura deri -9 gradë
Të hënën në Kosovë pritet të mbajë mot kryesisht i vranët, me intervale të shkurtra me diell.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se ngricat do të jenë të pranishme në të gjithë territorin e vendit.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -9 deri në -7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale gjatë ditës pritet të arrijnë nga -1 deri në 3 gradë Celsius.