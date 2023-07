Parashikimi i motit: Këto temperatura do të mbizotërojnë të dielen në Kosovë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se gjatë ditës së nesërme do të mbajë mot me vranësira të pjesshme dhe intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 9 dhe 12 gradë celsius, ndërsa ato maksimale do të lëvizin ndërmjet 28 dhe 32 gradë celsius. “Të dielen do të mbajë mot me vranësira të…