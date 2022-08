Parashikimi i motit gjatë ditëve në vazhdim: Temperaturat bien nën 30 gradë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë javës do të mbajë mot i ndryshueshëm në vendin tonë. Ndonëse dje pati diell e vranësira, nga sot parashihen edhe kushte për reshje shiu. “Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 12-18 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 22-33 gradë Celsius. Do të fryjë…