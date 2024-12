​Parashikimi i motit Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë me dije se gjatë kësaj jave parashikohet mot i ftohtë dhe me reshje të herëpashershme bore deri të mërkurën, ndërsa nga e enjtja do të mbizotërojë mot i vranët dhe pa reshje. “Temperaturat do të jenë të ulëta, me erëra mesatare deri të fuqishme, kryesisht nga verilindja dhe juglindja”,…